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Quartier résidentiel Idéal investissement/pied à terre, grand 3 pièces à vendre, bon emplacement, centre-ville, bat yam

Bat Yam, Israël
depuis
$640,920
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9
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ID: 39662
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 02/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    Yoseftal

À propos du complexe

Référence : BY 239 Quartier : Centre-ville, Ramat Hanassi, proche des commerces, des transports en commun et de toutes commodités Immeuble de 8 étages 3 pièces (possibilité de le transformer en 4) Surface de 78 m2 3e étage avec 2 ascenseurs Climatisation Valeur locative jusqu’à 5000 nis/mois Appartement clair et spacieux

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël
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