  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Ramat aviv gimel – calme absolu

Quartier résidentiel Ramat aviv gimel – calme absolu

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,80M
;
6
Laisser une demande
ID: 38362
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Meir Feinstein, 10

À propos du complexe

Appartement à vendre à Tel-Aviv, dans le quartier de Ramat Aviv Gimel, idéalement situé dans un environnement central et très calme. Procédure en cours pour l'ajout d'une mirpeset de 17 m² qui sera construite en août. À RÉNOVER ENTIÈREMENT – PHOTOS DE SYNTHÈSE. 3ème étage sur 8, avec 2 ascenseurs. 4 pièces, 139 m², 2 salles de bain. Immense salon. 1 place de parking. Miklat dans l'immeuble. Prix : 5 480 000 ₪

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel À vendre : appartement 4 pièces | ascenseur et parking au tabou | quartier remez à rishon lezion
Rishon LeZion, Israël
depuis
$619,920
Quartier résidentiel Bon emplacement, bonne affaire, investi
Giv'at Shmuel, Israël
depuis
$1,94M
Quartier résidentiel Projet neuf – ra'anana
Raanana, Israël
depuis
$1,03M
Quartier résidentiel Beau 3 pièces quartier agamim
Ascalon, Israël
depuis
$513,320
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualité
Ascalon, Israël
depuis
$747,840
Vous regardez
Quartier résidentiel Ramat aviv gimel – calme absolu
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,80M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Eilat – appartement à louer à l'année dans le luxueux complexe amdar residence avec piscine
Quartier résidentiel Eilat – appartement à louer à l'année dans le luxueux complexe amdar residence avec piscine
Quartier résidentiel Eilat – appartement à louer à l'année dans le luxueux complexe amdar residence avec piscine
Quartier résidentiel Eilat – appartement à louer à l'année dans le luxueux complexe amdar residence avec piscine
Quartier résidentiel Eilat – appartement à louer à l'année dans le luxueux complexe amdar residence avec piscine
Afficher tout Quartier résidentiel Eilat – appartement à louer à l'année dans le luxueux complexe amdar residence avec piscine
Quartier résidentiel Eilat – appartement à louer à l'année dans le luxueux complexe amdar residence avec piscine
Eilat, Israël
depuis
$2,657
Dans le luxueux complexe Amdar Residence avec piscine, jardins, salle de sport, sauna, gardien 24h/24 et 7j/7, parking, ascenseur et ascenseur shabbatique, emplacement paisible, vue mer et piscine. Loyer mensuel : 8 100 NIS (charges de copropriété / vaad incluses) + Taxe d'habitation / arno…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel 3 pièces + balcon neuf proche mer
Quartier résidentiel 3 pièces + balcon neuf proche mer
Quartier résidentiel 3 pièces + balcon neuf proche mer
Quartier résidentiel 3 pièces + balcon neuf proche mer
Quartier résidentiel 3 pièces + balcon neuf proche mer
Afficher tout Quartier résidentiel 3 pièces + balcon neuf proche mer
Quartier résidentiel 3 pièces + balcon neuf proche mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,74M
Nouvelle construction entre Gordon et Hilton. Copropriété de 7 étages avec 2 ascenseurs. Salle de gym dans l'immeuble. Standard haut de gamme. Cave privative de 12m2. Livraison décembre 2026. Garanties bancaires. Parfait comme 1er achat, appartement de vacances, pied-à-terre ou investissement
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Ascalon, Israël
depuis
$465,760
Dans le quartier de Neot Ashkelon, 4 pièces loué 3800 NIS à saisir
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller