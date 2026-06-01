  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Rishon LeZion
  4. Quartier résidentiel

Quartier résidentiel

Rishon LeZion, Israël
depuis
$4,99M
;
9
Laisser une demande
ID: 37918
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Rehovot Subdistrict
  • Ville
    Rishon LeZion
  • Adresse
    Zeev Jabotinsky

Localisation sur la carte

Rishon LeZion, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$801,000
Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Mateh Yehuda, Israël
depuis
$4,69M
Quartier résidentiel Nouveau projet à katamonim jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,68M
Quartier résidentiel Villa de haut standing à kadima
Kadima, Israël
depuis
$5,70M
Quartier résidentiel Nouveau projet - rue yahalal - tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,14M
Vous regardez
Quartier résidentiel
Rishon LeZion, Israël
depuis
$4,99M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Penthouse kfar david - jérusalem
Quartier résidentiel Penthouse kfar david - jérusalem
Quartier résidentiel Penthouse kfar david - jérusalem
Quartier résidentiel Penthouse kfar david - jérusalem
Quartier résidentiel Penthouse kfar david - jérusalem
Afficher tout Quartier résidentiel Penthouse kfar david - jérusalem
Quartier résidentiel Penthouse kfar david - jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$10,68M
Rue Yismach Melech, à Kfar David, somptueux penthouse baigné de lumière. Immense salon, terrasse de 250 m² avec une vue tout simplement spectaculaire sur la Vieille Ville et ses remparts. Grande salle à manger, cuisine ouverte moderne, 3 suites. Maison intelligente, 2 places de parking privé…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement d'exception 5 pièces avec prestations haut de gamme – tour shalem, rue yafo
Quartier résidentiel Appartement d'exception 5 pièces avec prestations haut de gamme – tour shalem, rue yafo
Quartier résidentiel Appartement d'exception 5 pièces avec prestations haut de gamme – tour shalem, rue yafo
Quartier résidentiel Appartement d'exception 5 pièces avec prestations haut de gamme – tour shalem, rue yafo
Quartier résidentiel Appartement d'exception 5 pièces avec prestations haut de gamme – tour shalem, rue yafo
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement d'exception 5 pièces avec prestations haut de gamme – tour shalem, rue yafo
Quartier résidentiel Appartement d'exception 5 pièces avec prestations haut de gamme – tour shalem, rue yafo
Jérusalem, Israël
depuis
$23,000
Situé au cœur de Jérusalem, dans la prestigieuse tour Shalem sur la rue Yafo à l'angle de HaTurim, cet appartement d'exception de 150 m² offre un cadre de vie à la fois central et raffiné. Il se compose de quatre chambres à coucher, dont une superbe suite parentale avec salle de bains attena…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf givat chmouel
Quartier résidentiel Projet neuf givat chmouel
Quartier résidentiel Projet neuf givat chmouel
Quartier résidentiel Projet neuf givat chmouel
Quartier résidentiel Projet neuf givat chmouel
Afficher tout Quartier résidentiel Projet neuf givat chmouel
Quartier résidentiel Projet neuf givat chmouel
Giv'at Shmuel, Israël
depuis
$3,83M
Projet Givat Shmouel – Le Petit Neuilly de Tel Aviv Mardochée Khayat vous présente un projet d’exception, situé dans l’un des quartiers les plus prisés du centre d’Israël. Un emplacement stratégique au cœur de Givat Shmouel, à proximité immédiate des synagogues, des commerces et des axes r…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller