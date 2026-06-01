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Quartier résidentiel Une villa de rêve au prix d'un appartement à tel aviv !

Hadera, Israël
depuis
$10,00M
;
8
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ID: 37539
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera

À propos du complexe

En exclusivité, RE/MAX Hadera vous présente dans la catégorie "COLLECTION", une splendide villa de 8 pièces, située à Beit Eliezer, à quelques minutes du quartier Park, dans une des plus belles rues résidentielles de Hadera. Caractéristiques : - Un immense terrain de 700 m² (très rare !) - Une surface habitable de 370 m² répartie sur 3 étages avec un ascenseur ! - Une cuisine design luxueuse avec un îlot central, comme dans les catalogues ! - Un espace de réception spacieux avec des baies vitrées donnant sur l'extérieur - Une suite parentale royale avec accès privé au jardin - Un vaste sous-sol avec une salle de cinéma ! - Un espace extérieur paradisiaque : une cuisine de luxe, une superbe piscine, un jardin incroyable avec des arbres fruitiers et tropicaux - En plus, une unité indépendante - Et bien d'autres surprises, le tout étant du plus haut standing... Bref une propriété unique et rare, une villa de rêve ! Beezrate Hashem Beya'had OuBeSim'ha Nénatsea'h !

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Hadera, Israël
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