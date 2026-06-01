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Quartier résidentiel Appartement 5 pièces - 166m² - givat shaoul jérusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$2,21M
01/06/2026
$2,21M
31/05/2026
$2,20M
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ID: 37306
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Shlomo Alkabets, 9

À propos du complexe

Appartement 5 pièces - 166m² - Givat Shaoul Jérusalem Balcon 12m² - (soucca 4m²), 5ème étage Séjour-salle à manger, cuisine 4 chambres (mamad), 3 salles de bains, 3 WC Volets, climatisation, doud chemech, radiateurs, chauffe-eau gaz Porte blindée, 1 parking, 1 cave, ascenseur, accès handicapé Prix : 6.200.000 shekels (Ce prix n'inclut pas notre commission d'agence) Pour plus de renseignements ou pour organiser une visite, Appelez-nous sans attendre

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Jérusalem, Israël
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