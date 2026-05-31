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Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bonne affaire

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,07M
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ID: 37653
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Sderot David Ben Gurion

À propos du complexe

???? BAISSE DE PRIX – Opportunité à saisir ! Situé rue Ben Yehuda , entre Frishman et Bograshov, cet appartement de 50 m² se trouve dans un immeuble récent. Placé à l’arrière du bâtiment, il bénéficie d’un environnement calme et préservé, tout en étant au cœur d’un quartier vivant et recherché. L’appartement comprend un séjour lumineux avec balcon, une chambre confortable, une cuisine ouverte et une salle de bain. L’immeuble est équipé d’un ascenseur.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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