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Quartier résidentiel ExclusivitÉ – duplex penthouse shenkin, proche marché carmel

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,52M
01/06/2026
$3,52M
31/05/2026
$3,51M
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ID: 36969
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Melchet, 23

À propos du complexe

EXCLUSIVITÉ – À VENDRE ?️ Shenkin, proche du marché Carmel Emplacement premium – à quelques pas du boulevard Rothschild, du marché Carmel et de la mer. Duplex penthouse situé dans un immeuble boutique neuf avec ascenseur. ✨ Caractéristiques principales : • 135 m² intérieurs + 46 m² de terrasses • Salon lumineux avec cuisine ouverte • 3 chambres (suite parentale avec balcon privé) • Étage supérieur avec terrasse de 40 m², cuisine extérieure et espace BBQ • Cave / débarras Prix de vente : 9 890 000 NIS Vaad bayit : 900 NIS Arnona : 1 800 NIS (bimestriel) Premium Real Estate Frais d'agence : 1 mois + TVA Licence n° 31928721

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Tel-Aviv, Israël
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