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Quartier résidentiel Très bonne affaire

Ascalon, Israël
depuis
$1,55M
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ID: 37449
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Exodus

À propos du complexe

Beau 4 pièces dans petit immeuble au centre du quartier Neve Adarim, 3e étage sur 5, terrasse souccah, à ne pas rater.

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Ascalon, Israël
Éducation
Épiceries
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