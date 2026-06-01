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Quartier résidentiel À vendre | magnifique 3 piÈces | rue calme et prestigieuse – À 2 minutes de la plage, tel aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,31M
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ID: 37429
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaRav Kook, 14

À propos du complexe

À VENDRE | MAGNIFIQUE 3 PIÈCES | RUE CALME ET PRESTIGIEUSE – À 2 MINUTES DE LA PLAGE, TEL AVIV Situé dans une rue calme et prestigieuse à seulement 2 minutes à pied du Royal Beach, ce superbe appartement de 3 pièces est un véritable bijou. Niché au 1er étage surélevé d’un immeuble magnifiquement préservé et entièrement rénové, il offre de superbes plafonds de 3,4 mètres qui inondent l’espace de lumière naturelle et de charme. Points forts : • 70 m² habitables + 5 m² de terrasse • 1er étage très élevé • 2 chambres (dont une est le Mamad – pièce sécurisée) • 1 salle de bain avec baignoire • Plafonds de 3,4 mètres • Parking souterrain privé robotisé • Immeuble préservé, entièrement rénové avec finitions haut de gamme • Rue calme, à deux pas de la plage, des meilleurs restaurants et des boutiques de luxe • Vendu entièrement meublé avec électroménager moderne Prix demandé : 6 500 000 ILS Nous parlons Francais, anglais et hébreux

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Tel-Aviv, Israël
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