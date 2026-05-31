  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Rez-de-chaussée avec terrasse au cœur de shenkin – tel-aviv

Quartier résidentiel Rez-de-chaussée avec terrasse au cœur de shenkin – tel-aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,60M
;
10
Laisser une demande
ID: 37872
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Melchet, 23

À propos du complexe

Appartement charmant avec terrasse dans le quartier Shenkin, Tel-Aviv Un emplacement exceptionnel en plein cœur de Tel-Aviv, juste en face du parc Shenkin, dans l'un des quartiers les plus vivants, recherchés et agréables de la ville. Caractéristiques de l'appartement : • Rez-de-chaussée confortable et lumineux • 57 m² d'intérieur • Terrasse de 10 m² • Mamad (pièce sécurisée) Commodités à proximité : • Parc Shenkin juste en face • Cafés, bars et restaurants • Boutiques, concept stores et commerces • Pharmacies, supermarchés et services essentiels • À proximité du boulevard Rothschild • Transports en commun très accessibles • Quartier vivant, artistique et convivial

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Villa de haut standing a kadima
Kadima, Israël
depuis
$6,00M
Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Mateh Yehuda, Israël
depuis
$2,57M
Quartier résidentiel Projet netivot - idéal investisseur
Netivot, Israël
depuis
$1,55M
Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing
Bat Yam, Israël
depuis
$3,06M
Quartier résidentiel Mini penthouse 3 pièces + terrasse
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,95M
Vous regardez
Quartier résidentiel Rez-de-chaussée avec terrasse au cœur de shenkin – tel-aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,60M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem
Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem
Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem
Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem
Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem
Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem
Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$2,23M
Borochov – Kiryat HaYovel, Jérusalem Une adresse prestigieuse au cœur d’un quartier en plein essor Votre nouvelle vie commence ici Découvrez un projet résidentiel unique sur la rue Borochov, l’une des adresses les plus prisées de Kiryat HaYovel. Un quartier calme et verdoyant, à quelques mi…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Villa de prestige à vendre à ashdod – quartier youd zayin, 2e ligne de mer
Quartier résidentiel Villa de prestige à vendre à ashdod – quartier youd zayin, 2e ligne de mer
Quartier résidentiel Villa de prestige à vendre à ashdod – quartier youd zayin, 2e ligne de mer
Quartier résidentiel Villa de prestige à vendre à ashdod – quartier youd zayin, 2e ligne de mer
Quartier résidentiel Villa de prestige à vendre à ashdod – quartier youd zayin, 2e ligne de mer
Afficher tout Quartier résidentiel Villa de prestige à vendre à ashdod – quartier youd zayin, 2e ligne de mer
Quartier résidentiel Villa de prestige à vendre à ashdod – quartier youd zayin, 2e ligne de mer
Ashdod, Israël
depuis
$2,80M
Rare sur le secteur : villa haut de gamme située dans l'un des quartiers les plus recherchés d'Ashdod, à quelques pas de la plage, en deuxième ligne de mer. Une propriété pensée pour offrir confort, intimité et qualité de vie, idéale pour une famille ou pour une résidence d'exception. Surfa…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Penthouse duplex À vendre rue king george À 2 pas du shouk hacarmel
Quartier résidentiel Penthouse duplex À vendre rue king george À 2 pas du shouk hacarmel
Quartier résidentiel Penthouse duplex À vendre rue king george À 2 pas du shouk hacarmel
Quartier résidentiel Penthouse duplex À vendre rue king george À 2 pas du shouk hacarmel
Quartier résidentiel Penthouse duplex À vendre rue king george À 2 pas du shouk hacarmel
Afficher tout Quartier résidentiel Penthouse duplex À vendre rue king george À 2 pas du shouk hacarmel
Quartier résidentiel Penthouse duplex À vendre rue king george À 2 pas du shouk hacarmel
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,51M
À seulement quelques pas du Shouk HaCarmel, de la rue Shenkin, du boulevard Rothschild et à cinq minutes de marche de la plage, ce duplex penthouse unique est situé dans une rue entièrement rénovée, au sein d'un immeuble boutique neuf à l'architecture préservée, au 5ᵉ étage avec ascenseur. …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller