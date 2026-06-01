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Quartier résidentiel Nouveau quartier de netivot ramot yoram

Netivot, Israël
depuis
$480,600
01/06/2026
$480,600
31/05/2026
$479,250
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ID: 37150
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district de Beer-Sheva
  • Ville
    Netivot
  • Adresse
    Sderot Jerusalem, 54

À propos du complexe

Dans le nouveau quartier de Netivot, le quartier Ramot Yoram en pleine expansion, mitoyen au quartier Neve Sharone. Investissement pur. Grand choix d'appartements du 3 pièces au penthouse avec des rez-de-jardin. Livraison dans 2 ans avec garantie bancaire.

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Netivot, Israël
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