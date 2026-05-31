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Quartier résidentiel Herbert samuel 34, projet aura

Hadera, Israël
depuis
$834,250
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ID: 37864
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

À propos du complexe

Dans le projet du promoteur renommé AURA. Aura, propriétaire de nombreux appartements à City Hadera. Tous les commerces et restaurants sont au rez-de-chaussée ! Mirpeset de type soucca d'environ 20 mètres offrant une vue imprenable sur la mer ! À seulement 50 mètres de la gare centrale ! Situé au 24e et dernier étage ! Livraison prévue : 01/03/2026. Frais d'agence : 1,8 %.

Localisation sur la carte

Hadera, Israël
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