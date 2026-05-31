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Quartier résidentiel Envie de vivre dans un mini-penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark ?

Hadera, Israël
depuis
$2,29M
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ID: 37696
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

À propos du complexe

Le Département francophone de RE/MAX Hadera vous présente en exclusivité, au cœur du quartier Park à Hadera, un appartement de standing exceptionnel de 4 pièces superbement rénové ! Ses caractéristiques : - Superficie de 105 m² - 17ème étage sur 19 - Superbe terrasse de 40 m² - Pleine vue sur l'Ecopark - Un salon spacieux et lumineux - Une cuisine élégante sur-mesure - Trois belles chambres à coucher, dont une pièce sécurisée et une suite parentale avec dressing intégré - 2 salles d'eau, 2 toilettes - Ascenseur de Chabat - Climatisation, volets électriques - Cave, parking À proximité d'un centre commercial, des écoles et accès rapide aux axes routiers 2, 4 et 6. Bref, un petit bijou à un prix incroyable ! Pour plus d'informations : Ra'hel Benguigui, Votre agent immobilier, Département francophone de RE/MAX Hadera. Licence n° 313736

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Hadera, Israël
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