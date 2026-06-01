  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Bet Shemesh
  4. Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh - 3-4-5 pièces, rez-de-jardin et penthouses

Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh - 3-4-5 pièces, rez-de-jardin et penthouses

Bet Shemesh, Israël
depuis
$783,200
01/06/2026
$783,200
31/05/2026
$781,000
;
2
Laisser une demande
ID: 37296
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Bet Shemesh

À propos du complexe

Nouveau projet à Ramat Bet Shemesh situé entre Jérusalem et le centre du pays. Situé à côté de Ramat Bet Shemesh A, ce projet résidentiel luxueux comprend des 3-4-5 pièces et des penthouses, avec une belle vue sur un parc situé dans une forêt naturelle. Proche du Matnas et de tous commerces, d'un country club et d'une piscine, avec au bas des immeubles une synagogue. La clientèle sera constituée essentiellement de clients venant de l'étranger. Livrable fin octobre 2026. 3 immeubles de 8 étages avec des appartements de 3 à 5 pièces, des rez-de-jardin ainsi que des penthouses. Seulement 3 appartements par étage. 3 pièces 83m², terrasse de 15m² à 23m², parking et cave - Prix : de 2.200.000 sh à 2.300.000 sh 4 pièces 103m², terrasse de 20 à 27m², parking et cave - Prix : de 2.600.000 sh à 2.700.000 sh 5 pièces 123m², 2ème étage, terrasse de 22m², parking et cave - Prix : 3.000.000 sh 5 pièces rez-de-jardin duplex 150m², jardin de 175m² - Prix : à partir de 5.000.000 sh Face au parc : 5 pièces 140m² avec 2 terrasses de 35m² et 40m² - Prix : 3.500.000 sh Penthouses avec vue sur le parc : 7 pièces 190m², 8ème avec 65m² de terrasse 6 pièces 154m², 9ème avec 25m² de terrasse 6 pièces 156m², 6ème avec 45m² de terrasse (2 master et 4 toilettes) Prix : à partir de 5.000.000 sh

Localisation sur la carte

Bet Shemesh, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Projet netivot - idéal investisseur
Netivot, Israël
depuis
$1,55M
Quartier résidentiel Projet neuf du 3 au 6 pièces et penthouses à holyland jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,25M
Quartier résidentiel Avec terrasse, bien agencé, endroit calme, proche de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,06M
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$2,70M
Quartier résidentiel Projet netanya centre ville
Netanya, Israël
depuis
$3,18M
Vous regardez
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh - 3-4-5 pièces, rez-de-jardin et penthouses
Bet Shemesh, Israël
depuis
$783,200
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Tel-Aviv, Israël
depuis
$11,90M
Immeuble résidentiel moderne de 7.5 étages comprenant 26 appartements avec parking privé. Chaque appartement est équipé d’une climatisation VRF individuelle avec diffusion indépendante dans chaque pièce. Finition haut de gamme avec carrelage en grès cérame, menuiserie aluminium de qualité su…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement confortable de 2 pièces au cœur de jérusalem - opportunité d'investissement idéale -
Quartier résidentiel Appartement confortable de 2 pièces au cœur de jérusalem - opportunité d'investissement idéale -
Quartier résidentiel Appartement confortable de 2 pièces au cœur de jérusalem - opportunité d'investissement idéale -
Quartier résidentiel Appartement confortable de 2 pièces au cœur de jérusalem - opportunité d'investissement idéale -
Quartier résidentiel Appartement confortable de 2 pièces au cœur de jérusalem - opportunité d'investissement idéale -
Quartier résidentiel Appartement confortable de 2 pièces au cœur de jérusalem - opportunité d'investissement idéale -
Quartier résidentiel Appartement confortable de 2 pièces au cœur de jérusalem - opportunité d'investissement idéale -
Jérusalem, Israël
depuis
$665,720
Situé dans une charmante rue piétonne du centre animé de Jérusalem, cet appartement de 40 mètres carrés avec 1 chambre offre un confort et un charme imbattables. À seulement 10 marches du niveau de la rue et à 20 minutes à pied de la vieille ville et du mur occidental, cet appartement est pa…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf givat chmouel
Quartier résidentiel Projet neuf givat chmouel
Quartier résidentiel Projet neuf givat chmouel
Quartier résidentiel Projet neuf givat chmouel
Quartier résidentiel Projet neuf givat chmouel
Afficher tout Quartier résidentiel Projet neuf givat chmouel
Quartier résidentiel Projet neuf givat chmouel
Giv'at Shmuel, Israël
depuis
$4,37M
Projet Givat Shmouel – Le Petit Neuilly de Tel Aviv Mardochée Khayat vous présente un projet d’exception, situé dans l’un des quartiers les plus prisés du centre d’Israël. Un emplacement stratégique au cœur de Givat Shmouel, à proximité immédiate des synagogues, des commerces et des axes r…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller