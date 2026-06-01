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Quartier résidentiel Rez-de-jardin rare avec jardin privatif cadastré au cœur de beit hakerem – jerusalem immobilier 026786595

Jérusalem, Israël
depuis
$1,42M
01/06/2026
$1,42M
31/05/2026
$1,42M
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ID: 37001
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Deganya, 11

À propos du complexe

Au cœur de Beit Hakerem, l'un des quartiers les plus recherchés de Jérusalem, cette propriété représente une occasion rare de créer un lieu de vie entièrement personnalisé. Développant 101 m² inscrits au cadastre et bénéficiant d'un jardin privatif de 64 m² également inscrit au cadastre, ce rez-de-jardin offre un potentiel exceptionnel. Situé dans une impasse particulièrement calme, il comprend 5 pièces, une agréable terrasse, un parking couvert privatif et l'accès à l'ascenseur de l'immeuble. Entièrement à rénover, il constitue une page blanche idéale pour concevoir un bien d'exception adapté à vos besoins. Beit Hakerem séduit par son environnement verdoyant, ses excellents établissements scolaires, sa proximité avec le tramway, ses commerces et sa qualité de vie reconnue. Disponible immédiatement.

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Jérusalem, Israël
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