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Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bel appartement, calme

Raanana, Israël
depuis
$1,28M
01/06/2026
$1,28M
31/05/2026
$1,27M
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7
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ID: 37096
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    Shai Agnon, 20

À propos du complexe

Dans une des rues les plus recherchees de Raanana . joli appartement de 5 pieces situe au 2e etage Cote Ouest :. terrasse 12 m2 et une deuxieme de 6 m2 depuis la chambre. Pas de mamad.. miklat au rez de chaussee tres bien entretenu. L immeuble est en retrait de la rue . petit jardin de chaque cote ou il est possible de mettre sa soucca. Parking. parking . A voir

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Raanana, Israël
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