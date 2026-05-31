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Quartier résidentiel IsraËl – investissement simple et rentable ashdod – emplacement unique et stratÉgique

Ashdod, Israël
depuis
$1,12M
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6
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ID: 37758
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    HaGdud HaIvri

À propos du complexe

ISRAËL – INVESTISSEMENT SIMPLE ET RENTABLE ASHDOD – EMPLACEMENT UNIQUE ET STRATÉGIQUE Au cœur d’Ashdod, face à la mairie, au centre de tous les axes : centres commerciaux, gare routière, restaurants, supermarchés. Une adresse centrale et recherchée, idéale pour un investissement sécurisé et performant. Les points forts : Un emplacement exceptionnel en plein centre-ville d’Ashdod, avec une forte visibilité et un flux constant. Une rentabilité élevée : les bureaux dans la City d’Ashdod se louent aujourd’hui entre 100 et 120 shekels le mètre carré, assurant un rendement concret. Un accès facilité à l’investissement : réservation à partir de seulement 15 %. Exemple : pour un bureau de 65 m² = 167 700 shekels. Un financement bancaire avantageux pouvant atteindre 75 %. Situation géographique : https://goo.gl/maps/NL2oedwHK7ghMPng9 Surfaces disponibles : de 65 m² à 127 m² Prix à partir de 1 118 000 shekels Programme : Gan Haïr Ashdod Projet en cours de construction, offrant une opportunité rare sur le marché. Pourquoi investir maintenant : Un centre-ville en pleine dynamique de développement Une forte demande locative pour les bureaux Un potentiel de valorisation élevé sur un emplacement stratégique Opportunité rare à saisir rapidement.

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Ashdod, Israël
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