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Quartier résidentiel Coup de fusil – dalet, ashdod - appartement 3, 5 pièces à vendre

Ashdod, Israël
depuis
$621,250
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5
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ID: 37524
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Rambam

À propos du complexe

Appartement 3,5 pièces à vendre avec balcon Rare opportunité dans le quartier résidentiel très recherché de Dalet à Ashdod. Un appartement spacieux, lumineux et parfaitement situé, offrant un excellent potentiel de valorisation. Description : • Superficie généreuse • Entrée sur un grand séjour avec balcon donnant sur un parc au calme • Cuisine fonctionnelle avec buanderie • Deux grandes chambres, chacune avec deux fenêtres • Mamad (pièce sécurisée) • Deux ascenseurs • Parking • Rafraîchissement à prévoir, idéal pour personnalisation ou investissement Emplacement premium : • Proximité immédiate des commerces, écoles, synagogues et transports • À quelques minutes à pied de la plage • Environnement résidentiel calme et recherché Atout majeur : Les appartements similaires dans la résidence, après rénovation, sont proposés à 2 300 000 ₪. Prix de vente exceptionnel : 1 690 000 ₪. Conclusion : Rapport qualité-prix exceptionnel, fort potentiel et localisation idéale. La meilleure affaire immobilière du moment à Ashdod.

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Ashdod, Israël
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