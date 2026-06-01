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Quartier résidentiel Magnifique penthouse 4 pièces avec terrasse 80m2 soucca

Jérusalem, Israël
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ID: 37492
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
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    Jerusalem Subdistrict
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    Jérusalem
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Jérusalem, Israël
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