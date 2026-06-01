  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel En plein cœur de kiriat menahem - kiriat yovel

Quartier résidentiel En plein cœur de kiriat menahem - kiriat yovel

Jérusalem, Israël
depuis
$977,932
01/06/2026
$977,932
31/05/2026
$975,185
;
6
Laisser une demande
ID: 37146
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Columbia, 12

À propos du complexe

Projet résidentiel sur Kiriat Menahem limitrophe Kiriat Yovel composé de 2 tours de 31 étages et 3 immeubles de 9 étages. Le projet se situe au pied du nouveau tramway. Grand choix d'appartements du 3 pièces au penthouse. Parking pour chaque appartement. Échéancier flexible avec des facilités de paiement. Livraison 4 ans.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel À louer - immeuble neuf | entrée début janvier
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,382
Quartier résidentiel Raanana magnifique appartement de 4 pieces renove avec terrasse souccah et mamad
Raanana, Israël
depuis
$3,58M
Quartier résidentiel Projet netivot - idéal investisseur
Netivot, Israël
depuis
$1,88M
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces rénové avec ascenseur
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,38M
Quartier résidentiel Superbe 4 chambres tour yoo avec parkings, balcon et mamad
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,92M
Vous regardez
Quartier résidentiel En plein cœur de kiriat menahem - kiriat yovel
Jérusalem, Israël
depuis
$977,932
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Afficher tout Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$996,800
Vivez en toute sécurité, en toute liberté, dans un cadre chaleureux et élégant. Cette résidence services seniors a été pensée pour celles et ceux qui souhaitent conserver une autonomie totale, tout en bénéficiant d’un environnement sécurisé, convivial et haut de gamme. Sécurité absolue – Sér…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet rue yekhezkel * residence de prestige au cŒur du nord ancien de tel-aviv
Quartier résidentiel Projet rue yekhezkel * residence de prestige au cŒur du nord ancien de tel-aviv
Quartier résidentiel Projet rue yekhezkel * residence de prestige au cŒur du nord ancien de tel-aviv
Quartier résidentiel Projet rue yekhezkel * residence de prestige au cŒur du nord ancien de tel-aviv
Quartier résidentiel Projet rue yekhezkel * residence de prestige au cŒur du nord ancien de tel-aviv
Afficher tout Quartier résidentiel Projet rue yekhezkel * residence de prestige au cŒur du nord ancien de tel-aviv
Quartier résidentiel Projet rue yekhezkel * residence de prestige au cŒur du nord ancien de tel-aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,50M
Nouveau projet résidentiel immeuble boutique de 7 étages, haut de gamme situé dans l’un des secteurs les plus recherchés de Tel-Aviv, À distance de marche se trouvent le port de Tel-Aviv, la marina, les plages, le parc Yarkon, Gan Ha’Atsmaout, la place Dizengoff ainsi qu’un large choix de c…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Somptueux 3 pièces neuf dans un immeuble classé
Quartier résidentiel Somptueux 3 pièces neuf dans un immeuble classé
Quartier résidentiel Somptueux 3 pièces neuf dans un immeuble classé
Quartier résidentiel Somptueux 3 pièces neuf dans un immeuble classé
Quartier résidentiel Somptueux 3 pièces neuf dans un immeuble classé
Quartier résidentiel Somptueux 3 pièces neuf dans un immeuble classé
Quartier résidentiel Somptueux 3 pièces neuf dans un immeuble classé
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,85M
Produit d'exception à saisir. 86m² habitables + 2 beaux balcons. Appartement rempli de charme et d'histoire. Grand living, très belles prestations. Ascenseur, parking, cave de 15m². Immeuble d'exception
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller