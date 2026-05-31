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Quartier résidentiel 3 pièces + terrasse neuf proche mer

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,95M
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ID: 37748
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Meir Yaari, 13

À propos du complexe

Proche du Parc Hayarkon, Namal Tel Aviv Le quartier de Tzafon Aviv est l'emplacement idéal proche de la mer, du centre-ville, du parc et du namal rue très recherchée grand 3 pièces + terrasse appartement avec 2 salles de bains 2 parkings et cave À SAISIR

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Tel-Aviv, Israël
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