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Quartier résidentiel Appartement 3 pieces - tour lieber - tel aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,80M
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10
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ID: 37646
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Neve Tsedek, 24

À propos du complexe

Tel Aviv – Neve Tzedek | Tour Lieber Appartement 3 pièces à vendre dans une tour recherchée, offrant un excellent point d’entrée pour une résidence de standing avec prestations complètes. 78 m² + 12 m² de terrasse Exposition sud 2 salles de bain Séjour et cuisine spacieux Mamak Parking Cave Dans la résidence : Piscine extérieure, piscine enfants, spa, sécurité et lobby haut de gamme Prix : 5,800,000 ₪

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Tel-Aviv, Israël
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