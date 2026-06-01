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Quartier résidentiel Baka - appartement de caractère à louer

Jérusalem, Israël
depuis
$9,000
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11
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ID: 37448
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Dina, 8

À propos du complexe

Dans un immeuble boutique de 3 appartements Appartement plein de caractère, lumineux, entouré de verdure, avec hauts plafonds Design architectural Entièrement meublé haut standing 1er étage (environ 20 marches) 2 pièces + mezzanine 80 m² (incluant la mezzanine) 3 balcons – 12 m² Jardin commun à l'immeuble 2 salles de bains complètes (douches) Entrée le 15/06

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
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Loisirs

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