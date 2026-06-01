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Quartier résidentiel Projet nat 600 netanya

Netanya, Israël
depuis
$17,50M
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7
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ID: 37228
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    HaKabala, 5

À propos du complexe

Vivez l'Excellence à Netanya ! Mardochee Khayat a le plaisir de vous inviter à découvrir notre projet résidentiel d'exception, situé au cœur du quartier prisé de Nat 600 à Netanya. Profitez d'un emplacement privilégié, à quelques pas des plages grâce au nouvel ascenseur de la plage de l'Island, actuellement en construction. Ce quartier dynamique et touristique, entouré des plus beaux hôtels tels que l'Island, le Ramada et le West Lagoon, vous accueille dans un cadre de vie incomparable. Caractéristiques du Projet : Le projet PK 13 se compose d'un immeuble élégant, niché dans le nouveau quartier de Nat 600. Cette prestigieuse résidence sera entourée de jardins luxuriants et d'une piscine, offrant à ses résidents un espace de détente et de convivialité. Respectant les normes écologiques et économiques, le projet se distingue par : - Un magnifique lobby avec une hauteur sous plafond impressionnante, agrémenté d'une décoration signée par un designer. - Deux ascenseurs luxueux, rapides et modernes pour un confort optimal. - Une salle de sport entièrement équipée et une aire de jeux (Jumbori) pour le plaisir des plus jeunes. - Une garantie bancaire pour une tranquillité d'esprit assurée. Détails de l'Appartement : Découvrez un appartement spacieux de 5 pièces, d'une surface de 148 m², agrémenté d'une terrasse de 23 m². Profitez de prestations intérieures de luxe, comprenant : - Carrelage en granit porcelaine 80/80 et 100/100. - Possibilité de choisir entre carrelage ou parquet dans les chambres. - Terrasse personnalisable avec carrelage, parquet ou teck. - Climatisation centralisée pour un confort optimal. - Portes intérieures de haute qualité. - Cuisine sur mesure, choisie parmi les meilleures marques, avec plan de travail en marbre. - Salles de bains carrelées jusqu'au plafond avec toilettes suspendues. - Préparation pour home cinéma et stores électriques dans tout l'appartement. - Place de parking incluse. Venez vivre le rêve à Nat 600, où confort et luxe se rencontrent !

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Netanya, Israël
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