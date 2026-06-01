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Quartier résidentiel Superbe appartement 2 pièces en plein centre-ville de jérusalem

Jérusalem, Israël
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ID: 37003
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

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