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Quartier résidentiel Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf (2021) – À deux pas du shuk hacarmel & nahalat binyamin

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,74M
01/06/2026
$3,74M
31/05/2026
$3,73M
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3
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ID: 36961
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahalat Binyamin, 84 Levinsky Toast

À propos du complexe

Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf (2021) – À deux pas du Shuk HaCarmel & Nahalat Binyamin Situé rue Gruzenberg, à seulement quelques pas du marché, de la plage et des lieux les plus vibrants de Tel Aviv, ce penthouse rare offre un mélange parfait de luxe, de confort et d'emplacement privilégié. Détails du bien : 3 pièces (2 chambres — dont une pièce sécurisée mamad + salon) 2 salles de bain 4ᵉ étage avec ascenseur 92.2 m² intérieur 28.2 m² de terrasse ensoleillée 83.3 m² de rooftop privé 2 places de parking privées (système robotisé) Espace rooftop : Jacuzzi privé Cuisine extérieure & espace BBQ Un espace extérieur parfait pour recevoir, se détendre et profiter de la vue sur la ville. Prix : 10,500,000 ₪ Pour une visite exclusive et plus de détails, contactez Premium Real Estate.

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Tel-Aviv, Israël
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