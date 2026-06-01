  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Hadera
  4. Quartier résidentiel Maison de rêve meublée avec piscine à louer immédiatement !

Quartier résidentiel Maison de rêve meublée avec piscine à louer immédiatement !

Hadera, Israël
depuis
$11,900
;
8
Laisser une demande
ID: 37421
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    Golda Meir

Localisation sur la carte

Hadera, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Exceptionnel centre-ville raanana
Raanana, Israël
depuis
$22,000
Quartier résidentiel SpÉcial investisseur proche mer immeuble neuf
Bat Yam, Israël
depuis
$1,15M
Quartier résidentiel Grand 3p avec potentiel
Jérusalem, Israël
depuis
$3,10M
Quartier résidentiel Projet neuf givat chmouel
Giv'at Shmuel, Israël
depuis
$5,21M
Quartier résidentiel Magnifique appartement de 3, 5 pièces, rénové avec des prestations haut de gamme, 80 m²
Jérusalem, Israël
depuis
$1,03M
Vous regardez
Quartier résidentiel Maison de rêve meublée avec piscine à louer immédiatement !
Hadera, Israël
depuis
$11,900
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Jérusalem - quartier mamilla - bureau à louer
Quartier résidentiel Jérusalem - quartier mamilla - bureau à louer
Quartier résidentiel Jérusalem - quartier mamilla - bureau à louer
Quartier résidentiel Jérusalem - quartier mamilla - bureau à louer
Quartier résidentiel Jérusalem - quartier mamilla - bureau à louer
Afficher tout Quartier résidentiel Jérusalem - quartier mamilla - bureau à louer
Quartier résidentiel Jérusalem - quartier mamilla - bureau à louer
Jérusalem, Israël
depuis
$41,890
Jérusalem – Quartier Mamilla – Bureau à louer Situé au 2e et dernier étage, plateau complet de 809 m² brut, avec vue sur les remparts de Jérusalem. Loyer mensuel : 118 000 ₪ Charges de gestion : 24 270 ₪ par mois
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel 3.5 pièces + balcon avec ascenseur à rénover proche mer
Quartier résidentiel 3.5 pièces + balcon avec ascenseur à rénover proche mer
Quartier résidentiel 3.5 pièces + balcon avec ascenseur à rénover proche mer
Quartier résidentiel 3.5 pièces + balcon avec ascenseur à rénover proche mer
Quartier résidentiel 3.5 pièces + balcon avec ascenseur à rénover proche mer
Afficher tout Quartier résidentiel 3.5 pièces + balcon avec ascenseur à rénover proche mer
Quartier résidentiel 3.5 pièces + balcon avec ascenseur à rénover proche mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,71M
Petite rue calme entre Gordon et Ben Gourion 87m² avec ascenseur à rénover Très lumineux, proche des commerces et de la plage Énorme potentiel À saisir !
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Afficher tout Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$798,750
Vivez en toute sécurité, en toute liberté, dans un cadre chaleureux et élégant. Cette résidence services seniors a été pensée pour celles et ceux qui souhaitent conserver une autonomie totale, tout en bénéficiant d’un environnement sécurisé, convivial et haut de gamme. Sécurité absolue – Sér…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller