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Quartier résidentiel À vendre : penthouse – masarik, bat yam ! deuxième ligne mer – vue incroyable !

Bat Yam, Israël
depuis
$2,04M
;
10
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ID: 37593
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    Masarik

À propos du complexe

Plan parfaitement pensé et très spacieux 5 pièces – 135 m² Salle de bain enfants Dans la suite parentale : salle de douche + dressing Cuisine haut de gamme entièrement rénovée 3 toilettes Cuisine d'été avec barbecue et cave à vin sur la terrasse 4 terrasses – 60 m² au total, avec vue mer ouverte Parking au sous-sol Chambre sécurisée (mamad) Entrée indépendante Possibilité d'échelonner les paiements jusqu'à un an Emplacement idéal : ✅ À 1 minute à pied de la mer et de la promenade ✅ Écoles et jardins d'enfants ✅ Transports publics et ligne de tramway ✅ Parcs verts et aires de jeux ✅ Supermarché et synagogue ✡️ ✅ Restaurants et cafés très appréciés ☕ Une expérience de vie luxueuse et confortable au cœur de Bat Yam !

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël
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