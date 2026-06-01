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Quartier résidentiel Projet netanya centre ville

Netanya, Israël
depuis
$3,18M
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7
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ID: 37215
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Kaplansky, 7

À propos du complexe

Projet Sun Garden Netanya Situation du projet Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Le projet est situé en plein centre ville de netanya plus précisément dans la rue Bellinsson a proximité du kikar a moins de 15 minutes à pied et proche de toit Caractéristiques du projet Le projet Sun Garden est construit sur plusieurs dunam Les prestigieux immeubles résidentielle seront entourée de jardins et de parc de jeux privé à la résidence Le projet Sun Garden respect toutes les normes écologiques et économiques Un magnifique lobby d’une belle hauteur d Celui ci sera décoré et réalisée par un désigner 2 ascenseurs luxueux u rapides et moderne dont un shabbatisue Le projet est accompagné d’une Garantie Caractéristiques de l’appartement Appartement de 4,5 pièces d’une surface de 124m2 plus une terrasse de 16m2 Appartement de 5 pièces d’une surface de 130 m2 plus une terrasse de 24m2 Prestation intérieur très luxueux Carrelage granit porcelaine 80/80 ou 100/100 Carrelage granit porcelaine dans les chambres ou parquet au choix. Terrasse choix carrelage, parquet ou teck Climatisation centralisée dernière génération. Portes Interieur de haute qualité Choix de cuisine, parmi les meilleures sociétés du marché,plan de travail en marbre Carrelage des salles de bains jusqu'au plafond Toilettes suspendus Préparation home cinéma Stores électriques dans toutes la maison Robinetterie mitigeur de qualité Appartement vendu avec place de parking Livraison Mars/Avril 2030

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Netanya, Israël
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