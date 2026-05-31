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Quartier résidentiel Duplex rare, spacieux et lumineux en plein centre-ville de hadera avec une terrasse souccah ! potentiel exceptionnel !

Hadera, Israël
depuis
$1,99M
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ID: 37704
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

À propos du complexe

BZH RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui vous propose un rare duplex-penthouse avec de beaux volumes, très bien situé au centre-ville et côté cour ! Caractéristiques : - Un duplex d'environ 135 m² à l'origine 5 pièces transformé en 4 pièces ! - Aux 5ème et 6ème étages, - Cuisine agréable, équipée de nombreux rangements et de son coin repas, et une petite extension permettant de faire un coin ‘Halavi et un coin Bassari, - Salon et salle à manger spacieux avec accès sur une première terrasse de 7 m², - Une grande chambre et une chambre d’enfants, - Une salle de bains et des toilettes d'invités, - À l'étage : une suite parentale XXL, avec sa salle d'eau privée, - Une superbe terrasse-Souccah d'environ 80 m² exposée Sud-Ouest ! - Une buanderie, - Une cave privée au rez-de-chaussée, - Une place de parking couverte ! Le duplex se trouve dans une copropriété calme de 6 étages, bien entretenue, avec un ascenseur, et un espace sécurisé commun dans l'immeuble. Duplex avec un grand potentiel au cœur de Hadera, proche des communautés, des commerces et commodités à un prix incroyable ! Excellent produit d’investissement ou d’habitation ! Pour une visite, contactez-nous, RE/MAX Hadera, Ra'hel Benguigui. Licence professionnelle 313736.

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Hadera, Israël
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