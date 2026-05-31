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Quartier résidentiel Magnifique appartement de 4 pièces au centre-ville de hadera

Hadera, Israël
depuis
$2,35M
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ID: 37728
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

À propos du complexe

BZH Nouvelle exclusivité de RE/MAX Hadera ! À vendre, un sublime appartement de 4 pièces comme neuf au cœur du centre-ville de Hadera ! - Appartement haut-de-gamme de 4 pièces, d’environ 100 m², - ⁠Balcon d’environ 12 m² avec une belle vue urbaine dégagée et un aperçu mer ! - ⁠Au 7ème étage sur 9, - ⁠Un grand salon bien agencé avec un véritable open space, - ⁠Une superbe cuisine améliorée moderne avec de nombreux rangements, - ⁠Une magnifique suite parentale design avec salle d’eau et toilettes, - 2 chambres supplémentaires dont une pièce sécurisée,⁠ - ⁠Climatisation, système domotique, - ⁠Sans murs mitoyens – calme et intimité, - ⁠2 ascenseurs, dont un de Shabbat, - ⁠Superbe immeuble, d’un promoteur réputé, avec un très beau lobby, - ⁠Parking souterrain. Excellent emplacement très central – banques, communautés, commerces et transports accessibles à pied ! Contactez-nous : RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Licence professionnelle 313736.

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