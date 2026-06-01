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Quartier résidentiel Prix en baisse !

Jérusalem, Israël
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01/06/2026
$744,040
31/05/2026
$741,950
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ID: 37356
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Votre pied-à-terre à Jérusalem ! Dans un immeuble neuf, à quelques stations du centre-ville, dans une rue calme proche des transports et des commerces. L'appartement bénéficie d'une double exposition ensoleillée (est et sud), d'un mamad (pièce sécurisée). Cave de 6 m² et climatisation. Accessibilité complète.

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Jérusalem, Israël
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