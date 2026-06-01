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Quartier résidentiel Eilat - appartement a louer a l'année dans le luxueux complexe amdar residence avec piscine

Eilat, Israël
depuis
$8,100
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11
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ID: 37417
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district de Beer-Sheva
  • Ville
    Eilat
  • Adresse
    Avnei HaHoshen

À propos du complexe

Dans le luxueux complexe Amdar Residence avec piscine, jardins, salle de sport sauna, gardien 24/7, parking , ascenseur et ascenseur shabbatique, emplacement paisible , vue mer et piscine Loyer mensuel : 8.100 nis (charges de copropriete / vaad inclus) + taxe d’habitation / arnona 400 nis par mois 3,5 - pieces de 112 m2 + 54 m2 de terrasses (37 m2 + 17 m2), 2 chambres à coucher + 1 mamad / chambre de securite aménage en dressing L’appartment offre 1 salle de bain •⁠ ⁠1 salle de douche •⁠ ⁠2 Wc, •⁠ ⁠2 jacuzzi •⁠ ⁠une double cuisine (lait/viande) entièrement équipée, air conditionné , réfrigérateur, TV câblée, lave-vaisselle, alarme…. triple exposition, tres lumineux, entièrement renove en decembre 2025 Pleine vue mer Située a 5mn à pieds de la plage et du centre commercial “kanyon hayam”

Localisation sur la carte

Eilat, Israël
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Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

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