Quartier résidentiel Eilat - appartement a louer a l'année dans le luxueux complexe amdar residence avec piscine

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Dans le luxueux complexe Amdar Residence avec
piscine,
jardins,
salle de sport
sauna,
gardien 24/7,
parking ,
ascenseur et ascenseur shabbatique,
emplacement paisible , vue mer et piscine
Loyer mensuel : 8.100 nis (charges de copropriete / vaad inclus)
+ taxe d’habitation / arnona 400 nis par mois
3,5 - pieces de 112 m2
+ 54 m2 de terrasses (37 m2 + 17 m2),
2 chambres à coucher
+ 1 mamad / chambre de securite aménage en dressing
L’appartment offre
1 salle de bain
• 1 salle de douche
• 2 Wc,
• 2 jacuzzi
• une double cuisine (lait/viande) entièrement équipée,
air conditionné ,
réfrigérateur, TV câblée,
lave-vaisselle, alarme….
triple exposition, tres lumineux,
entièrement renove en decembre 2025
Pleine vue mer
Située a 5mn à pieds de la plage
et du centre commercial “kanyon hayam”
Localisation sur la carte
Eilat, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs
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