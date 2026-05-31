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Quartier résidentiel Sublime penthouse avec piscine proche ben gourion

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,56M
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ID: 37740
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Struck, 10

À propos du complexe

Immeuble neuf en construction (Tama 38/2) Penthouse d'exception - très rare 83m² + 33m² de terrasse de plain-pied Ascenseur et parking privatif 2 chambres à coucher / 2 SDB À SAISIR

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Tel-Aviv, Israël
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