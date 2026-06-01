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Quartier résidentiel Studio d'exception À tel aviv – emplacement premium

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,99M
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7
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ID: 37333
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Allenby, 56 Cheers Rock Bar

À propos du complexe

À vendre, studio entièrement refait à neuf, situé au 56 rue Allenby, au cœur de Tel Aviv. Au sein d'un immeuble avec ascenseur, ce bien offre un espace de vie moderne, élégant et parfaitement optimisé. La rénovation complète a été réalisée avec des matériaux de qualité, permettant une installation immédiate sans aucuns travaux. Le studio bénéficie également d'un balcon agréable, un véritable plus en centre-ville, offrant un espace extérieur rare et recherché. Son emplacement est un atout majeur : en plein centre de Tel Aviv, à quelques pas des commerces, restaurants, transports et de la plage. Une adresse stratégique qui garantit une qualité de vie exceptionnelle ainsi qu'une forte demande locative. Ce bien représente une opportunité idéale pour un investissement sécurisé, un pied-à-terre ou une première acquisition dans l'un des secteurs les plus dynamiques de la ville. Produit rare sur le marché, avec un excellent potentiel de valorisation.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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