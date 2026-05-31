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Quartier résidentiel Penthouse d'exception dans immeuble de standing

Tel-Aviv, Israël
depuis
$7,06M
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ID: 37749
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Maze, 15 Chelouche Gallery For Contemporary Art

À propos du complexe

En plein cœur du quartier de Rothschild Petite rue calme proche de Shenkin, Balfour et Mazeh 173 m² + 1 m² terrasse

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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