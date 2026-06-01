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Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m² et 104m²

Jérusalem, Israël
depuis
$1,14M
01/06/2026
$1,14M
31/05/2026
$1,14M
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6
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ID: 37280
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Moshe Kleinman, 12

À propos du complexe

Nouveau projet à Kiryat Hayovel, composé de 2 immeubles de 20 étages et 2 de 9 étages, livrable décembre 2026. Les espaces publics existants seront développés et réaménagés en espaces verts avec de nouveaux et larges trottoirs. Un nouveau centre culturel comprenant une cinémathèque enrichira la qualité de vie des résidents du projet et des résidents de Kiryat Hayovel. Appartement de 4 pièces 94m² et 12m² de mirpeset au 14ème étage Prix : 3.200.000 sh comprenant 1 cave et 1 parking Appartement de 4 pièces 104m² et 12m² de mirpeset au 4ème étage Prix : 3.400.000 sh comprenant 1 cave et 1 parking Ces prix ne comprennent pas nos frais d'agence. Attention : s'agissant d'un projet en construction, les photos et les plans ne sont publiés qu'à titre indicatif et ne sont pas contractuels, les appartements ne sont donc pas meublés.

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Jérusalem, Israël
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