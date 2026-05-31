  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595

Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595

Jérusalem, Israël
depuis
$1,38M
;
12
Laisser une demande
ID: 37742
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Vivez en toute sécurité, en toute liberté, dans un cadre chaleureux et élégant. Cette résidence services seniors a été pensée pour celles et ceux qui souhaitent conserver une autonomie totale, tout en bénéficiant d’un environnement sécurisé, convivial et haut de gamme. Sécurité absolue – Sérénité au quotidien Sécurité 24h/24 et 7j/7 avec gardien permanent Accès contrôlé et environnement résidentiel calme Un cadre rassurant pour vous et vos proches, sans compromis sur votre indépendance Une vraie vie de voisinage, conviviale et chaleureuse Lobby luxueux, lieu de rencontres et d’échanges Synagogue au sein de la résidence, favorisant le lien communautaire Résidence à taille humaine, idéale pour créer des relations tout en respectant l’intimité de chacun Une autonomie totale, chez vous, pour toujours Appartements privés de 2 à 5 pièces, avec balcon ou grande terrasse Bien inscrit au Tabou : vous êtes pleinement propriétaire de votre logement Aucune obligation de services : vous choisissez librement ce dont vous avez besoin, quand vous le souhaitez Des services à la carte, selon vos envies Restaurant Salle de sport Soins médicaux et services d’accompagnement ➡️ Vous restez indépendant, tout en ayant des solutions à portée de main Un emplacement idéal Commerces et facilités à proximité immédiate À seulement 20 minutes du centre de Jérusalem Charges de copropriété réduites, un avantage rare pour une résidence de ce standing La combinaison parfaite entre sécurité, convivialité, confort et liberté. Un lieu de vie pensé pour aujourd’hui, et pour l’avenir.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Projet rue yekhezkel * residence de prestige au cŒur du nord ancien de tel-aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,38M
Quartier résidentiel Projet neuf givat chmouel
Giv'at Shmuel, Israël
depuis
$8,69M
Quartier résidentiel Immeuble neuf 3p ascenseur parking mamad et terrasse
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,970
Quartier résidentiel Immeuble neuf 4 pièces + terrasse avec parking
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,80M
Quartier résidentiel À vendre | appartement 2 pièces avec beaux volumes – rue shalom aleichem, tel-aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,60M
Vous regardez
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$1,38M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Projet neuf harish ideal investissement
Quartier résidentiel Projet neuf harish ideal investissement
Quartier résidentiel Projet neuf harish ideal investissement
Quartier résidentiel Projet neuf harish ideal investissement
Quartier résidentiel Projet neuf harish ideal investissement
Afficher tout Quartier résidentiel Projet neuf harish ideal investissement
Quartier résidentiel Projet neuf harish ideal investissement
Harish, Israël
depuis
$1,03M
PROJET HARISH – PRÉVENTE Mardochée Khayat a le plaisir de vous présenter en avant-première son tout nouveau projet immobilier en prévente dans la ville en plein essor de Harish, un emplacement à très fort potentiel ! Situé au cœur de Harish, proche des écoles, des synagogues et des commer…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre – appartement 4 pièces à ashdod, rue yakinton (calaniot)
Quartier résidentiel À vendre – appartement 4 pièces à ashdod, rue yakinton (calaniot)
Quartier résidentiel À vendre – appartement 4 pièces à ashdod, rue yakinton (calaniot)
Quartier résidentiel À vendre – appartement 4 pièces à ashdod, rue yakinton (calaniot)
Quartier résidentiel À vendre – appartement 4 pièces à ashdod, rue yakinton (calaniot)
Afficher tout Quartier résidentiel À vendre – appartement 4 pièces à ashdod, rue yakinton (calaniot)
Quartier résidentiel À vendre – appartement 4 pièces à ashdod, rue yakinton (calaniot)
Ashdod, Israël
depuis
$798,750
À vendre – Appartement 4 pièces à Ashdod, rue Yakinton (Calaniot) Superbe appartement de 122 m² brut (93 m² net) avec balcon de 8,5 m², situé au 6ᵉ étage d’une résidence récente et recherchée (3 ans seulement). Orientation ouest, offrant une belle luminosité l’après-midi Résidence moderne…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Vous voulez vivre en israël et aller à pied à la mer ? vivez à 200 mètres du bord de mer à hadera !
Quartier résidentiel Vous voulez vivre en israël et aller à pied à la mer ? vivez à 200 mètres du bord de mer à hadera !
Quartier résidentiel Vous voulez vivre en israël et aller à pied à la mer ? vivez à 200 mètres du bord de mer à hadera !
Quartier résidentiel Vous voulez vivre en israël et aller à pied à la mer ? vivez à 200 mètres du bord de mer à hadera !
Quartier résidentiel Vous voulez vivre en israël et aller à pied à la mer ? vivez à 200 mètres du bord de mer à hadera !
Quartier résidentiel Vous voulez vivre en israël et aller à pied à la mer ? vivez à 200 mètres du bord de mer à hadera !
Quartier résidentiel Vous voulez vivre en israël et aller à pied à la mer ? vivez à 200 mètres du bord de mer à hadera !
Hadera, Israël
depuis
$954,950
RE/MAX Hadera vous présente en exclusivité un superbe appartement familial lumineux, dans un immeuble récent, dans le quartier du bord de mer de Hadera, à Givat Olga, rue Menahem Begin ! Caractéristiques : - 5 pièces d'environ 120 m² - 2 mirpeset ! 14 et 6 m² - Un bel espace de vie avec une…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller