  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Appartement entièrement rénové de 4 pièces 84m² – ramot alef, jérusalem

Quartier résidentiel Appartement entièrement rénové de 4 pièces 84m² – ramot alef, jérusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$2,80M
;
12
Laisser une demande
ID: 37313
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Lewi Lipski, 42

À propos du complexe

Appartement entièrement rénové de 4 pièces 84m² – Ramot Alef, Jérusalem 2ème étage, sans ascenseur. 4 pièces de 84m² au 2ème étage Séjour, salle à manger 3 chambres à coucher, 1 salle de bains, 2 WC Climatisation, chauffe-eau gaz, doud chemech Porte blindée, grillages, volets roulants Exposition : Est-Ouest. Possibilité de faire une souccah dans la cour, et un ascenseur dans l'immeuble. Prix : 2 800 000 sh Ce prix ne comprend pas notre commission d'agence qui est de 2% hors TVA

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Exceptionnel. luxueux. rare
Tel-Aviv, Israël
depuis
$7,83M
Quartier résidentiel ExclusivitÉ – duplex penthouse shenkin, proche marché carmel
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,52M
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Bat Yam, Israël
depuis
$13,00M
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces a vendre a ashdod, résidence avec piscine
Ascalon, Israël
depuis
$1,69M
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces avec terrasse refait à neuf
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,35M
Vous regardez
Quartier résidentiel Appartement entièrement rénové de 4 pièces 84m² – ramot alef, jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$2,80M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Projet rue nahalat benyamin, a 20m de la coulee verte - forte opportunite pour investissement
Quartier résidentiel Projet rue nahalat benyamin, a 20m de la coulee verte - forte opportunite pour investissement
Quartier résidentiel Projet rue nahalat benyamin, a 20m de la coulee verte - forte opportunite pour investissement
Quartier résidentiel Projet rue nahalat benyamin, a 20m de la coulee verte - forte opportunite pour investissement
Quartier résidentiel Projet rue nahalat benyamin, a 20m de la coulee verte - forte opportunite pour investissement
Quartier résidentiel Projet rue nahalat benyamin, a 20m de la coulee verte - forte opportunite pour investissement
Quartier résidentiel Projet rue nahalat benyamin, a 20m de la coulee verte - forte opportunite pour investissement
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,40M
Projet résidentiel exclusif rue Nahalat Benyamin: immeuble boutique luxueux de 5 étages abritant 23 appartements et deux penthouses d’exception avec terrasses et jacuzzi privatifs. Appartements avec hauteur sous plafond généreuse et finitions soignées Livraison fin 2028 Permis obtenu Gara…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet netanya centre ville
Quartier résidentiel Projet netanya centre ville
Quartier résidentiel Projet netanya centre ville
Quartier résidentiel Projet netanya centre ville
Quartier résidentiel Projet netanya centre ville
Afficher tout Quartier résidentiel Projet netanya centre ville
Quartier résidentiel Projet netanya centre ville
Netanya, Israël
depuis
$3,45M
Projet Sun Garden Netanya Situation du projet Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Le projet est situé en plein centre ville de netanya plus précisément dans la rue Bellinsson a proximité du kikar a moins de 15 minutes à pied et proche …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Mini penthouse 3 pièces + terrasse
Quartier résidentiel Mini penthouse 3 pièces + terrasse
Quartier résidentiel Mini penthouse 3 pièces + terrasse
Quartier résidentiel Mini penthouse 3 pièces + terrasse
Quartier résidentiel Mini penthouse 3 pièces + terrasse
Afficher tout Quartier résidentiel Mini penthouse 3 pièces + terrasse
Quartier résidentiel Mini penthouse 3 pièces + terrasse
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,95M
*Penthouse neuf à vendre en exclusivité* *Clés au bureau* *Mini penthouse unique à vendre - Mandat exclusif* Rue Shlomo Ameleh 73 - Tel Aviv Emplacement privilégié | Boulevard Ben Gourion Quartier : Ben Gourion | mer Immeuble : Immeuble rénové Étage : 4ème étage Type : Penthouse Superf…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller