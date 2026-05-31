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Quartier résidentiel À vendre – tel aviv, rue ranak – À deux pas de la plage gordon

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,95M
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10
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ID: 37663
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Motskin Avenue, 8

À propos du complexe

Situé dans l'un des quartiers les plus prisés du centre de Tel Aviv, à proximité immédiate de la plage Gordon et de la promenade, cet appartement allie confort moderne, emplacement recherché et prestations de qualité. La rue Ranak bénéficie d'un environnement résidentiel calme tout en étant à quelques minutes à pied des cafés, restaurants, hôtels et commerces emblématiques du front de mer. Caractéristiques du bien : • Appartement de 3 pièces – 80 m² habitables • Deux balcons agréables • Immeuble récent et bien entretenu • 5ᵉ étage avec ascenseur • Parking privé • Chambre de sécurité (Mamad) • Façade avec triple orientation – luminosité optimale toute la journée Prix demandé : 5 490 000 ₪

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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Épiceries
Alimentation et boissons
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