  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Nouveau projet - rue yahalal - tel aviv

Quartier résidentiel Nouveau projet - rue yahalal - tel aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,98M
;
3
Laisser une demande
ID: 37575
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

À propos du complexe

Au cœur de la Ville Blanche, dans une rue calme à proximité du boulevard Ben Gourion, un nouveau projet d'immeuble boutique de 5 étages avec un nombre limité de résidences voit le jour — à l’architecture contemporaine, tout en s’inspirant du caractère du Tel Aviv historique. Projet de démolition/reconstruction avec des normes strictes Du 3 au 5 pieces (dont un penthouse avec piscine privée), en passant par un duplex avec jardin ouvert sur une cour arborée, chaque détail a été pensé avec soin, créant un cadre de vie qui conjugue esprit urbain et qualité de vie raffinée. Chaque appartement est vendu avec parking (2 parkings pour le penthouse).

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Appartement d'exception à l'entrée de tel aviv (ramat gan/givataim)
Givatayim, Israël
depuis
$2,66M
Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$2,23M
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces avec parking et mamad près du parc hayarkon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,73M
Quartier résidentiel Projet neuf harish ideal investissement
Harish, Israël
depuis
$1,15M
Quartier résidentiel Coup de fusil – dalet, ashdod - appartement 3, 5 pièces à vendre
Ashdod, Israël
depuis
$621,250
Vous regardez
Quartier résidentiel Nouveau projet - rue yahalal - tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,98M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Duplex penthouse vue mer + piscine + 2 parkings + cave
Quartier résidentiel Duplex penthouse vue mer + piscine + 2 parkings + cave
Quartier résidentiel Duplex penthouse vue mer + piscine + 2 parkings + cave
Quartier résidentiel Duplex penthouse vue mer + piscine + 2 parkings + cave
Quartier résidentiel Duplex penthouse vue mer + piscine + 2 parkings + cave
Afficher tout Quartier résidentiel Duplex penthouse vue mer + piscine + 2 parkings + cave
Quartier résidentiel Duplex penthouse vue mer + piscine + 2 parkings + cave
Herzliya, Israël
depuis
$8,875
Situé en bord de mer, Marina Herzliya Pituach. Sublime duplex penthouse (loué meublé ou vide) de 224m² habitables + 20m² de terrasse. Piscine + gardien + 2 parkings + cave 20m². Management fee 6500 NIS/mois
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Bien d'exception face à la mer et à la plage de l'hôtel hilton, penthouse unique avec rooftop et piscine privée
Quartier résidentiel Bien d'exception face à la mer et à la plage de l'hôtel hilton, penthouse unique avec rooftop et piscine privée
Quartier résidentiel Bien d'exception face à la mer et à la plage de l'hôtel hilton, penthouse unique avec rooftop et piscine privée
Quartier résidentiel Bien d'exception face à la mer et à la plage de l'hôtel hilton, penthouse unique avec rooftop et piscine privée
Quartier résidentiel Bien d'exception face à la mer et à la plage de l'hôtel hilton, penthouse unique avec rooftop et piscine privée
Quartier résidentiel Bien d'exception face à la mer et à la plage de l'hôtel hilton, penthouse unique avec rooftop et piscine privée
Quartier résidentiel Bien d'exception face à la mer et à la plage de l'hôtel hilton, penthouse unique avec rooftop et piscine privée
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1
À vendre, dans le vieux nord de Tel-Aviv, à quelques pas de la mer et de la plage du Hilton, exceptionnel penthouse de très grand standing avec vue mer imprenable. D'une superficie d'environ 300 m² (duplex), prolongé par 178 m² de terrasses, ce bien rare offre des volumes spectaculaires et u…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Bel immeuble neuf. proche kikar hamedina
Quartier résidentiel Bel immeuble neuf. proche kikar hamedina
Quartier résidentiel Bel immeuble neuf. proche kikar hamedina
Quartier résidentiel Bel immeuble neuf. proche kikar hamedina
Quartier résidentiel Bel immeuble neuf. proche kikar hamedina
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,95M
Immeuble et appartement de 4 pieces neuf. situe au 2eme etage tres lumineux avec une orientation sud ouest. Impasse proche du kikar hamedina
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller