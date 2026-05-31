  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Bat Yam
  4. Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer

Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer

Bat Yam, Israël
depuis
$2,29M
;
9
Laisser une demande
ID: 37900
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    HaGiborim, 17

À propos du complexe

À la frontière de Bat Yam et Tel Aviv, à quelques minutes à pied de la plage et de la ligne de tramway, le projet HaGiborim propose deux tours résidentielles modernes alliant architecture de prestige, confort et durabilité. Architecture et conception Conçu par Bar Orian Architects et les architectes d’intérieur Dana Oberson, le projet se distingue par un design raffiné, des espaces communs haut de gamme, un paysagisme signé Gil Dershman et un niveau écologique 5281 – 3 étoiles. Les résidents profiteront d’un club exclusif, d’une salle de sport, d’aires de jeux, de parkings souterrains avec bornes électriques et de halls d’entrée luxueux. Appartements et finitions Les appartements, du 3 au 5 pièces et penthouses, sont équipés de : • Système domotique intelligent et climatisation VRF • Cuisine haut de gamme avec plan de travail en quartz • Volets électriques, portes design et sols en grès porcelaine • Salles de bain raffinées avec robinetterie premium et finitions antidérapantes • Préparation pour home cinéma et borne de recharge électrique Avancement et conditions • Permis obtenu, travaux en cours • Banque accompagnatrice : Bank Hapoalim • Livraison prévue : 30 avril 2029 • Modalités de paiement avantageuses : sans intérêts ni indexation (20 % à la signature, 30 % via prêt promoteur, 45 % avant livraison, 5 % à la remise des clés) • Garantie constructeur Tidhar – 10 ans

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Prix en baisse !
Jérusalem, Israël
depuis
$3,09M
Quartier résidentiel Appartement de 5 pièces neuf de 133m² avec 22m² de terrasse au 14ème étage à kiriat yovel jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,54M
Quartier résidentiel À vendre / appartement 3 piÈces rue balfour – bat yam À 400m de la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$610,600
Quartier résidentiel Projet rue yekhezkel * residence de prestige au cŒur du nord ancien de tel-aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$9,50M
Quartier résidentiel Ramaz 3 | quartier ramaz | rishon lezion
Rishon LeZion, Israël
depuis
$3,78M
Vous regardez
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$2,29M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Bien situé
Quartier résidentiel Bien situé
Jérusalem, Israël
depuis
$2,024
Appartement en très bon état, partiellement meublé, proche des transports en commun, fortement recommandé
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel En plein cœur du centre-ville de jérusalem
Quartier résidentiel En plein cœur du centre-ville de jérusalem
Quartier résidentiel En plein cœur du centre-ville de jérusalem
Quartier résidentiel En plein cœur du centre-ville de jérusalem
Quartier résidentiel En plein cœur du centre-ville de jérusalem
Afficher tout Quartier résidentiel En plein cœur du centre-ville de jérusalem
Quartier résidentiel En plein cœur du centre-ville de jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$940,750
En plein centre-ville, du côté de la Grande Synagogue, à proximité de Mamilla et du David Citadel Hotel à 7 min à pied, dans un bel immeuble de standing avec gardien 24h/24, piscine, salle de sport et jacuzzi. Très beau 2 pièces à vendre de 45 m² net (surface israélienne 52 m²) très bien age…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Très grand. centre raanana. immeuble récent.
Quartier résidentiel Très grand. centre raanana. immeuble récent.
Quartier résidentiel Très grand. centre raanana. immeuble récent.
Quartier résidentiel Très grand. centre raanana. immeuble récent.
Quartier résidentiel Très grand. centre raanana. immeuble récent.
Afficher tout Quartier résidentiel Très grand. centre raanana. immeuble récent.
Quartier résidentiel Très grand. centre raanana. immeuble récent.
Raanana, Israël
depuis
$1,20M
Un 4 pièces neuf aux volumes rares – Rue Borohov, Raanana Un appartement qui se distingue par ce que l'on ne trouve presque plus : de très grands volumes intérieurs et une terrasse de 13 m² pour prolonger le salon au quotidien. Situé au 4ᵉ étage d'un immeuble rénové il y a deux ans, l'appa…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller