  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Netanya
  4. Quartier résidentiel Projet neuf proche kikar

Quartier résidentiel Projet neuf proche kikar

Netanya, Israël
depuis
$3,97M
;
4
Laisser une demande
ID: 37252
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Moshe Smilansky, 40

À propos du complexe

Projet Smilansky Netanya Situation du projet Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Commercialisation en Pré Vente En plein centre ville de Netanya emplacement très recherché Proche des commences,synagogue,gan et face au parc de Jérusalem Situé a moins de 5 minutes a pieds du kikar Le projet est réalisé par un des plus connu des constructeurs de Netanya Caractéristiques de l’appartement Carrelage dans toute la maison 80x80 Climatisation centralisée Meuble de salle de bain de qualité Robinetterie de marque Grohe Porte intérieures de qualité Cuisine personnalisable Stores électriques Nous vous proposons des appartements 4 pièces 107m2 plus 61 m2 de terrasse Orientation Nord-est terrasse souccah Au 1 étage 4 pièces 115 m2 plus 22m2 de terrasse Orientation Sud-Est 5 pièces de 116 m2 plus 22 m2 de terrasse Orientation Sud-ouest 5 pièces de 129 m2 plus 22 m2 de terrasse Orientetion Nord Ouest Début travaux Juin 2026 Durée des travaux 42 mois Projet neuf netanya a ne pas manmquer

Localisation sur la carte

Netanya, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Jérusalem arnona
Jérusalem, Israël
depuis
$1,74M
Quartier résidentiel Appartements à vendre à tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,42M
Quartier résidentiel Appartement familial récent de 5 pièces au bord de la réserve naturelle sauvage d'ein hayam !
Hadera, Israël
depuis
$993,240
Quartier résidentiel Penthouse 4 pièces neuf excellent emplacement bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$1,49M
Quartier résidentiel Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$12,25M
Vous regardez
Quartier résidentiel Projet neuf proche kikar
Netanya, Israël
depuis
$3,97M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Quartier résidentiel Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Quartier résidentiel Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Quartier résidentiel Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Quartier résidentiel Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Afficher tout Quartier résidentiel Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Quartier résidentiel Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Givatayim, Israël
depuis
$14,30M
JASMIN GIVATAYIM Une nouvelle référence du luxe résidentiel à Givatayim Un projet d’exception signé ICR Le projet JASMIN GIVATAYIM est développé par le groupe ICR, issu de l’alliance entre Israel Canada et Raam Megourim, deux acteurs majeurs de l’immobilier haut de gamme en Israël. Pen…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Bat yam tres bel appartement neuf 2eme ligne de mer
Quartier résidentiel Bat yam tres bel appartement neuf 2eme ligne de mer
Quartier résidentiel Bat yam tres bel appartement neuf 2eme ligne de mer
Quartier résidentiel Bat yam tres bel appartement neuf 2eme ligne de mer
Quartier résidentiel Bat yam tres bel appartement neuf 2eme ligne de mer
Bat Yam, Israël
depuis
$2,45M
Appartement 4 pièces en 2ᵉ ligne de mer à Bat Yam Situé à proximité de l’avenue Ha’Atsmaout, dans un quartier très recherché de Bat Yam, à deux pas du Tramway, Supermarchés et commerces, Plage et bord de mer, Synagogues, Parcs pour enfants... Surface de 95 m² habitables + Balcon de 12 m².…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Afficher tout Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Raanana, Israël
depuis
$3,88M
Projet Hagalil Raanana Mardochée Khayat vous propose de découvrir Lev Raanana, un projet résidentiel inédit situé en plein centre-ville. Projet haut de gamme – HaGalil 27 & Maccabi 25/27 Vivez dans l'un des quartiers les plus recherchés de Raanana, un emplacement premium, calme et verdoya…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller