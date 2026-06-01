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Quartier résidentiel En plein cœur du centre-ville de jérusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$943,400
01/06/2026
$943,400
31/05/2026
$940,750
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ID: 37178
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Mevo HaMatmid, 6

À propos du complexe

En plein centre-ville, du côté de la Grande Synagogue, à proximité de Mamilla et du David Citadel Hotel à 7 min à pied, dans un bel immeuble de standing avec gardien 24h/24, piscine, salle de sport et jacuzzi. Très beau 2 pièces à vendre de 45 m² net (surface israélienne 52 m²) très bien agencé et ensoleillé, avec vue dégagée + 1 place de parking et 1 cave. Produit rare et disponible de suite.

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Jérusalem, Israël
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