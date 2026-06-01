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Quartier résidentiel Penthouse de prestige - vue panoramique - jérusalem - 5 pièces - neuf

Jérusalem, Israël
depuis
$2,31M
01/06/2026
$2,31M
31/05/2026
$2,31M
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9
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ID: 37309
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Moshe Kleinman, 12

À propos du complexe

Somptueux penthouse de 170 m² et 44 m² de terrasse, au 17ème étage d'un immeuble moderne et prestigieux à la limite entre Bet Vegan et Kiryat Hayovel, un emplacement stratégique à 2 pas de tout. Ce bien d'exception vous séduira par ses volumes, sa lumière naturelle et sa vue panoramique. Il comprend 5 pièces, dont une suite parentale spacieuse. Une terrasse souccah de 44 m². L'immeuble propose un lobby élégant, 4 ascenseurs dont 3 ascenseurs de shabbat, 2 places de parking et une cave. Quartier pratique : commerces, écoles, tramway. Une opportunité rare d'allier standing, confort et emplacement de choix à Jérusalem. (Ce prix n'inclut pas notre commission d'agence qui est de 2% hors TVA)

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Jérusalem, Israël
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