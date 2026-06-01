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Quartier résidentiel Immeuble neuf, vue magnifique

Raanana, Israël
depuis
$7,800
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ID: 37091
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana

À propos du complexe

Appartement neuf 3 pièces avec magnifique vue dégagée sur les jardins. Terrasse de 25 m². Soukka. Exposé sud et ouest. 2 parkings souterrains et une cave.

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Raanana, Israël
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