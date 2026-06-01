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Quartier résidentiel Superbe penthouse duplex neuf au cœur de ra'anana

Raanana, Israël
depuis
$5,39M
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3
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ID: 37452
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    HaYovel, 28 26

À propos du complexe

Superbe penthouse duplex de 5 pièces au centre de Ra'anana. Bien d'exception idéalement situé à proximité des écoles et commerces. Terrasse exceptionnelle de 25 m² avec vue dégagée. Climatisation, double vitrage, mamad, porte blindée, ascenseur de Chabbat.

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Raanana, Israël
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