  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel À vendre – bien d'exception, unique sur le marché

Quartier résidentiel À vendre – bien d'exception, unique sur le marché

Tel-Aviv, Israël
depuis
$17,80M
01/06/2026
$17,80M
31/05/2026
$17,75M
;
2
Laisser une demande
ID: 36965
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Beer Hofmann, 13

À propos du complexe

À vendre – Bien d'exception, unique sur le marché Quartier American Colony – Tel Aviv–Jaffa Dans un immeuble de très haut standing avec cour intérieure, salle de sport et salle de ping-pong, découvrez un appartement absolument unique, offrant un calme total et une vue panoramique spectaculaire sur la mer et sur Jaffa. ✨ Caractéristiques principales : 329 m² intérieurs 300 m² de terrasses avec possibilité d'ajouter une piscine 3 places de parking 2 caves Bien réalisé par un architecte de renom Agencement : Étage supérieur : Immense salon de réception Cuisine séparée haut de gamme Chambre principale vaste et luxueuse 1 salle de bain + 1 toilette Étage inférieur : 2 salles de bain 2 toilettes Espace modulable (possibilité de faire 4 chambres à coucher) Un bien rare, exceptionnel, alliant élégance, volume, lumière et prestations ultra haut de gamme — introuvable ailleurs dans le quartier.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Appartement de 4 pièces 80m², kiryat hayovel, jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$818,800
Quartier résidentiel 4 pièces luxueux rehavia rehov kkl
Jérusalem, Israël
depuis
$5,696
Quartier résidentiel Nouveau projet à ramat bet shemesh - 3-4-5 pièces, rez-de-jardin et penthouses
Bet Shemesh, Israël
depuis
$925,600
Quartier résidentiel Projet netanya centre ville
Netanya, Israël
depuis
$4,50M
Quartier résidentiel Appartement neuf 4 pièces avec terrasse – proche du dizengoff center
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,46M
Vous regardez
Quartier résidentiel À vendre – bien d'exception, unique sur le marché
Tel-Aviv, Israël
depuis
$17,80M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Villa de haut standing à kadima
Quartier résidentiel Villa de haut standing à kadima
Quartier résidentiel Villa de haut standing à kadima
Quartier résidentiel Villa de haut standing à kadima
Quartier résidentiel Villa de haut standing à kadima
Afficher tout Quartier résidentiel Villa de haut standing à kadima
Quartier résidentiel Villa de haut standing à kadima
Kadima, Israël
depuis
$7,00M
Résidences d'exception à Kadima Complexe privé de 16 cottages de très haut standing Au cœur de Kadima, l'une des localités les plus recherchées et les plus qualitatives du Sharon, découvrez un projet exclusif composé de seulement 16 cottages de prestige. Kadima séduit par son cadre de vie…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Afficher tout Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Raanana, Israël
depuis
$4,19M
Projet Hagalil Raanana Mardochée Khayat vous propose de découvrir Lev Raanana, un projet résidentiel inédit situé en plein centre-ville. Projet haut de gamme – HaGalil 27 & Maccabi 25/27 Vivez dans l'un des quartiers les plus recherchés de Raanana, un emplacement premium, calme et verdoya…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf harish ideal investissement
Quartier résidentiel Projet neuf harish ideal investissement
Quartier résidentiel Projet neuf harish ideal investissement
Quartier résidentiel Projet neuf harish ideal investissement
Quartier résidentiel Projet neuf harish ideal investissement
Afficher tout Quartier résidentiel Projet neuf harish ideal investissement
Quartier résidentiel Projet neuf harish ideal investissement
Harish, Israël
depuis
$1,01M
PROJET HARISH – PRÉVENTE Mardochée Khayat a le plaisir de vous présenter en avant-première son tout nouveau projet immobilier en prévente dans la ville en plein essor de Harish, un emplacement à très fort potentiel ! Situé au cœur de Harish, proche des écoles, des synagogues et des commer…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller