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Quartier résidentiel Opportunité à ne pas rater ! achetez un t3, recevez un t4

Jérusalem, Israël
depuis
$2,15M
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ID: 37004
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Avraham Stern, 11

À propos du complexe

Appartement dans un projet très avancé de rénovation urbaine, signé et approuvé par la mairie de Jérusalem. Affaire à saisir pour tout type d'acquéreur. Loué actuellement, rendement locatif immédiat. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus vite !

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Jérusalem, Israël
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