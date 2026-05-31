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Quartier résidentiel Magnifique appartement de 3, 5 pièces, rénové avec des prestations haut de gamme, 80 m²

Jérusalem, Israël
depuis
$1,03M
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ID: 37898
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Moshe Kleinman, 12

À propos du complexe

2e et dernier étage (et demi) Quatre orientations Grande suite parentale Balcon de 8 m² + balcon sur le toit de 20 m² (également sous une souccah) Vue dégagée sur Ein Kerem Intimité totale À proximité immédiate d'une synagogue, d'écoles maternelles, d'arrêts de bus, de commerces et autres commodités. Permis de construire accordé : l'appartement bénéficiera d'une surface supplémentaire de 40 m² !

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Jérusalem, Israël
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